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4 часа назад

Врач Маликова объяснила, как связаны осенняя хандра и желудочные боли

Мира Маркина

Спазмы в кишечнике и боли в желудке могут появиться у пациентов, подверженных осенней хандре. Таким мнением поделилась с изданием URA.RU терапевт и гастроэнтеролог “ИНВИТРО-Урал” Софья Маликова.

Названа неожиданная причина возникновения боли в животе осенью
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам эксперта, переживание негативных эмоций нередко становится причиной воспаления слизистой желудка и кишечника.

“Боли могут быть резкими, вызывать беспокойство, снижать уровень жизни пациента. Длительный спазм приводит в дальнейшем к органическим изменениям”, – отметила врач.

Если у пациента есть в анамнезе рефлюксная болезнь или энтероколит, то он находится в группе риска по развитию эрозии на фоне стресса, подчеркнула Маликова.

Однако проблемы с ЖКТ спровоцированы не только хандрой. Изменения в питании (употребление острых закусок и блюд, сырых, недостаточно обработанных овощей и фруктов) и сокращение физической активности на фоне перееданий также наверняка приведут вас в кабинет гастроэнтеролога, отмечает врач.

Ранее “Рамблер” рассказывал о том, может ли закаливание повысить иммунитет.

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