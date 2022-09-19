Названа неожиданная причина возникновения боли в животе осенью

Спазмы в кишечнике и боли в желудке могут появиться у пациентов, подверженных осенней хандре. Таким мнением поделилась с изданием URA.RU терапевт и гастроэнтеролог “ИНВИТРО-Урал” Софья Маликова.

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По словам эксперта, переживание негативных эмоций нередко становится причиной воспаления слизистой желудка и кишечника.

“Боли могут быть резкими, вызывать беспокойство, снижать уровень жизни пациента. Длительный спазм приводит в дальнейшем к органическим изменениям”, – отметила врач.

Если у пациента есть в анамнезе рефлюксная болезнь или энтероколит, то он находится в группе риска по развитию эрозии на фоне стресса, подчеркнула Маликова.

Однако проблемы с ЖКТ спровоцированы не только хандрой. Изменения в питании (употребление острых закусок и блюд, сырых, недостаточно обработанных овощей и фруктов) и сокращение физической активности на фоне перееданий также наверняка приведут вас в кабинет гастроэнтеролога, отмечает врач.