Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+19° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Врач Нурия Дианова рассказала, у кого может развиться язва желудка

Катя Кобышева

Язва желудка — многофакторное заболевание. Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с Москвой 24 рассказала, у кого оно может развиться.

Врач объяснила, кто рискует получить язву желудка
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По словам специалиста, развитие язвы желудка могут спровоцировать стресс, заражение бактерией хеликобактер пилори, неправильное питание и бесконтрольный прием лекарственных пепаратов.

"Играет роль инфицирование хеликобактер пилори. Кроме этого, неадекватная работа сфинктеров желудка даже выходного отдела способствует тому, что может быть заброс желчного содержимого в желудок, и это тоже способствует воспалению", – говорит Нурия Дианова.

Как объясняет эксперт, из-за стресса может возникать спазм сосудов и нарушаться микроциркуляции. При постоянном стрессе растет риск глубокого повреждения слизистой желудка. А неправильное питание будет только ухудшать ситуацию. Например, красиво поджаренная корочка сложно усваивается и содержит канцерогены, что также может приводить к язве желудка.

Ранее врач Ирина Калинина рассказала, какие продукты нельзя употреблять с лекарствами.

Новости,Нурия Дианова,Ирина Калинина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители