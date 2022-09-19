Врач объяснила, кто рискует получить язву желудка

"Играет роль инфицирование хеликобактер пилори. Кроме этого, неадекватная работа сфинктеров желудка даже выходного отдела способствует тому, что может быть заброс желчного содержимого в желудок, и это тоже способствует воспалению", – говорит Нурия Дианова.