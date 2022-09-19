Врач объяснила, кто рискует получить язву желудка

Язва желудка — многофакторное заболевание. Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с Москвой 24 рассказала, у кого оно может развиться.
По словам специалиста, развитие язвы желудка могут спровоцировать стресс, заражение бактерией хеликобактер пилори, неправильное питание и бесконтрольный прием лекарственных пепаратов.
"Играет роль инфицирование хеликобактер пилори. Кроме этого, неадекватная работа сфинктеров желудка даже выходного отдела способствует тому, что может быть заброс желчного содержимого в желудок, и это тоже способствует воспалению", – говорит Нурия Дианова.
Как объясняет эксперт, из-за стресса может возникать спазм сосудов и нарушаться микроциркуляции. При постоянном стрессе растет риск глубокого повреждения слизистой желудка. А неправильное питание будет только ухудшать ситуацию. Например, красиво поджаренная корочка сложно усваивается и содержит канцерогены, что также может приводить к язве желудка.