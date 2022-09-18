Врач объяснила, зачем пить молоко с минералкой

Отоларинголог Валерия Голубова в беседе с изданием "Доктор Питер" рассказала, какие напитки помогают в борьбе с простудой.

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По словам эксперта, пациентам с ОРВИ следует налегать на молоко, минеральную воду и чай. А также важно не забывать про целебные свойства меда.

Если нет аллергии на мед и непереносимости лактозы, Голубова рекомендовала употреблять молоко с медом:

"Молоко же обладает еще обволакивающим и отхаркивающим действием, плюс увлажняющий эффект сливочного масла или большое количество биологически активных веществ в меде — это все хорошо помогает".

Хорошую эффективность при сухом кашле в начале болезни показывает молоко с минеральной водой. Как отмечает эксперт, этот напиток смягчает слизистую, разжижает мокроту, помогает побороть приступы кашля и насытить кровь кислородом. Медик посоветовала отдавать предпочтение щелочным водам.

Вместе с тем Голубова добавила, что такой метод лечения не подойдет пациентам с заболеваниями суставов и проблемами в работе мочевыделительной системы.