Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+28° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Отоларинголог Голубова посоветовала пить молоко с минералкой против простуды

Мира Маркина

Отоларинголог Валерия Голубова в беседе с изданием "Доктор Питер" рассказала, какие напитки помогают в борьбе с простудой.

Врач объяснила, зачем пить молоко с минералкой
Фото: unsplashunsplash

По словам эксперта, пациентам с ОРВИ следует налегать на молоко, минеральную воду и чай. А также важно не забывать про целебные свойства меда.

Если нет аллергии на мед и непереносимости лактозы, Голубова рекомендовала употреблять молоко с медом:

"Молоко же обладает еще обволакивающим и отхаркивающим действием, плюс увлажняющий эффект сливочного масла или большое количество биологически активных веществ в меде — это все хорошо помогает".

Хорошую эффективность при сухом кашле в начале болезни показывает молоко с минеральной водой. Как отмечает эксперт, этот напиток смягчает слизистую, разжижает мокроту, помогает побороть приступы кашля и насытить кровь кислородом. Медик посоветовала отдавать предпочтение щелочным водам.

Вместе с тем Голубова добавила, что такой метод лечения не подойдет пациентам с заболеваниями суставов и проблемами в работе мочевыделительной системы.

В заключение специалист напомнила, что одних народных средств для эффективного лечения недостаточно – важны так же медикаменты и консультация врача.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как выявить генетическую непереносимость молока.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители