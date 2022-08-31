Диетолог и терапевт Татьяна Колосова рассказала, как выявить непереносимость молока, а также, почему она появляется у некоторых людей. Об этом сообщает "Лента.ру".

Симптомом непереносимости лактозы может быть вздутие и нарушение стула. Это происходит из-за того, что кишечник не выделяет достаточного количества ферментов для переваривания молока. При этом, как отметила эксперт, в кисломолочных продуктах лактоза изменен, поэтому они могут не вызывать неприятных симптомов.

Врач заявила, что 15-20% россиян не переносят молоко. Это состояние может быть вызвано генетически или появляется из-за лактозной недостаточности. Часто это проявляется только после 25-30 лет. Колосова посоветовала обращаться к врачу тем, кто чувствует вздутие, диарею и другие недомогания после употребления молока.