Россиянам назвали опасность гематогена

Эксперт отметил, что в гематоген добавляют очень много сахара для того, чтобы сделать его вкус более приятным. В сахаре содержится много углеводов, поэтому при употреблении большого количества гематогенов можно получить сахарный диабет и лишний вес, а также проблемы с сосудами.