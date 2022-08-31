Россиянам назвали опасность гематогена

Диетолог Антон Поляков рассказал об опасности гематогена. Об этом сообщает Ura.ru.
Эксперт отметил, что в гематоген добавляют очень много сахара для того, чтобы сделать его вкус более приятным. В сахаре содержится много углеводов, поэтому при употреблении большого количества гематогенов можно получить сахарный диабет и лишний вес, а также проблемы с сосудами.
Диетолог отметил, что если употреблять гемаатоген в разумных пределах, он полезен для людей с дефицитом железа. Однако не стоит злоупотреблять этим продуктом.
Ранее сообщалось, что ученые приблизились к изобретению “лекарства от старости”.