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1 час назад

Россиянам назвали опасность гематогена

Мария Каткова

Диетолог Антон Поляков рассказал об опасности гематогена. Об этом сообщает Ura.ru.

Россиянам назвали опасность гематогена
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт отметил, что в гематоген добавляют очень много сахара для того, чтобы сделать его вкус более приятным. В сахаре содержится много углеводов, поэтому при употреблении большого количества гематогенов можно получить сахарный диабет и лишний вес, а также проблемы с сосудами.

Диетолог отметил, что если употреблять гемаатоген в разумных пределах, он полезен для людей с дефицитом железа. Однако не стоит злоупотреблять этим продуктом.

Ранее сообщалось, что ученые приблизились к изобретению “лекарства от старости”.

Новости,Антон Поляков,
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