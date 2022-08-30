Ученые приблизились к изобретению “лекарства от старости”

Специалисты Института биологии старения имени Макса Планка (Германия) выяснили, что в теории лечение рапамицином может продлить жизнь человеку. Свои выводы ученые опубликовали в статье для журнала Nature Aging.

Рапамицин – лекарственный препарат, традиционно применяемый при онкологии и после операций по трансплантации органов. Это по сути ингибитор роста клеток и средство для подавления иммунитета. Ранее считалось, что клиническая доза рапамицина имеет побочные эффекты. Ученые занялись поиском оптимальной дозы, способной продлить жизнь без вреда здоровью.

Первые испытания ученые провели на плодовых мушках. В лабораторных условиях удалось выяснить, что ведение рапамицина молодым взрослым мухам на протяжении двух недель уберегает их от патологии кишечника, которая развивается с возрастом. То есть, увеличивает срок жизни насекомого. Во втором этапе исследований эксперимент ставили на мышах. Он тоже оказался успешным.

Ученым удалось также выяснить, что введение рапамицина в позднем возрасте не оказывает никакого эффекта вообще.

Теперь исследователям предстоит узнать, как повлияет рапамицин на мышей и людей в более позднем возрасте. Согласно существующей гипотезе, период лечения должен быть максимально коротким.