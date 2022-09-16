Нарколог раскрыла симптомы алкоголизма

Психиатр-нарколог Марина Калюжная в беседе с "Лентой.ру" перечислила симптомы, которые указывают на алкоголизм.
Прежде всего, по словам медика, пациент с зависимостью начинает слишком часто думать об алкоголе. Он убежден, что спиртное наверняка сделает праздник веселым. При этом, когда близкие такого пациента говорят о его проблемах с алкоголем, он начинает проявлять агрессию и убеждать окружающих в том, что у него нет зависимости.
В связи с этим человек перестает осознавать свою норму, что ухудшает положение:
"Тут бокал — там рюмка. И провалы в памяти начинаются после выпивки. Ограничивать себя — нет, не слышали. Тогда, кстати, в алкоголиках проявляется хитрость и лживость. Человек может клясться, что выпьет рюмочку, а потом его находят мертвецки пьяным".
Калюжная подчеркнула – о конечной стадии привыкания свидетельствует утрата рефлекса тошноты и толерантность к спиртному:
"Человек выпил бутылку водки, и его не тошнит, а, наоборот, он еще бежит за второй и третьей. Так начинается новая жизнь, а точнее существование, где кроме бутылки интересов быть не может".
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