Нарколог раскрыла симптомы алкоголизма

Прежде всего, по словам медика, пациент с зависимостью начинает слишком часто думать об алкоголе. Он убежден, что спиртное наверняка сделает праздник веселым. При этом, когда близкие такого пациента говорят о его проблемах с алкоголем, он начинает проявлять агрессию и убеждать окружающих в том, что у него нет зависимости.