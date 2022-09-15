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1 час назад

Чем опасно безалкогольное пиво

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Многие заменяют обычное пиво на безалкогольное и думают, что напиток никак не вредит их здоровью. Но так ли это на самом деле? Спросили врача-диетолога Елену Соломатину.

Чем опасно безалкогольное пиво
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам медика, все зависит от того, по какой технологии делается безалкогольное пиво, и в каком количестве его выпивает человек.

Продукт имеет гликемический индекс выше среднего, но все зависит от сорта. Есть сорта, которые будут вредны диабетикам или людям с инсулинорезистентностью. Например, если останавливают брожжение, мальтоза (солодовый сахар) остается, а количество алкоголя становится меньше. Поэтому не так агрессивно воздействие пива на печень и поджелудочную. Но все-таки тот сахар, который там есть, может нанести вред, потому что человек думает, что алкоголя нет, и такого пива можно выпить больше.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Как объяснила врач, безалкогольное пиво может усиливать аппетит, и тогда идут в ход дополнительные закуски. Это его основная опасность и ловушка.

Лучше, чтобы пиво было сделано по классической технологии, а потом мембранным методом этот градус удалялся. Уточняю, что гликемический индекс продукта - это способность его повышать уровень глюкозы в крови.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Как и алкогольное, безалкогольное пиво нарушает гормональный баланс организма и раздражает желудочно-кишечный трак. Кроме того, если не проконтролировать количество выпитого, создается дополнительная нагрузку на сердце и почки.

ЗОЖ,Елена Соломатина,
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