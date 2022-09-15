Чем опасно безалкогольное пиво

Многие заменяют обычное пиво на безалкогольное и думают, что напиток никак не вредит их здоровью. Но так ли это на самом деле? Спросили врача-диетолога Елену Соломатину.
По словам медика, все зависит от того, по какой технологии делается безалкогольное пиво, и в каком количестве его выпивает человек.
Как объяснила врач, безалкогольное пиво может усиливать аппетит, и тогда идут в ход дополнительные закуски. Это его основная опасность и ловушка.
Как и алкогольное, безалкогольное пиво нарушает гормональный баланс организма и раздражает желудочно-кишечный трак. Кроме того, если не проконтролировать количество выпитого, создается дополнительная нагрузку на сердце и почки.