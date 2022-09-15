Чем опасно безалкогольное пиво

Продукт имеет гликемический индекс выше среднего, но все зависит от сорта. Есть сорта, которые будут вредны диабетикам или людям с инсулинорезистентностью. Например, если останавливают брожжение, мальтоза (солодовый сахар) остается, а количество алкоголя становится меньше. Поэтому не так агрессивно воздействие пива на печень и поджелудочную. Но все-таки тот сахар, который там есть, может нанести вред, потому что человек думает, что алкоголя нет, и такого пива можно выпить больше.

