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1 час назад

Гастроэнтеролог Неронов призвал отказаться от груш пациентов с панкреатитом

Мира Маркина

Гастроэнтеролог Владимир Неронов в беседе с "Газетой.ru" рассказал, кому противопоказаны груши.

Гастроэнтеролог раскрыл опасность груш
Фото: unsplashunsplash

По словам эксперта, от данного фрукта следует отказаться пациентам с заболеваниями поджелудочной железы, поскольку в них много зернистой мякоти. Кроме того, в свежем виде фрукты опасны при обострении панкреатита. И наконец, груши нельзя употреблять людям с недугами ЖКТ: гастритом, дисбактериозом, колитом и метеоризмом.

Медик также посоветовал не злоупотреблять данным фруктом при запорах:

"У груш есть эффект закрепления стула, поэтому людям, которые страдают запорами, частое и чрезмерное употребление плодов также может быть вредно".

Вместе с тем доктор подчеркнул, что при любых болезных ЖКТ груши можно употреблять в пищу после термической обработки. Например, в виде компотов, сухофруктов или соков.

Ранее "Рамблер" сообщал о недугах, при которых опасно принимать витамины.

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