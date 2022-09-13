Болезни, при которых опасно принимать витамины

Гастроэнтеролог Ирина Бережная в беседе с радио Sputnik рассказала, чем может быть опасен прием витаминов.

По словам медика, с наступлением осени люди часто начинают принимать витаминные комплексы. При этом многие не консультируются предварительно со специалистами, из-за чего сталкиваются с проблемами, ведь даже у витаминов есть противопоказания.