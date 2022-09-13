Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
3 часа назад

Гастроэнтеролог Бережная раскрыла недуги, при которых опасно принимать витамины

Мира Маркина

Гастроэнтеролог Ирина Бережная в беседе с радио Sputnik рассказала, чем может быть опасен прием витаминов.

Болезни, при которых опасно принимать витамины
Фото: unsplashunsplash

По словам медика, с наступлением осени люди часто начинают принимать витаминные комплексы. При этом многие не консультируются предварительно со специалистами, из-за чего сталкиваются с проблемами, ведь даже у витаминов есть противопоказания.

"Если есть острое воспаление в желудочно-кишечном тракте, мы никогда не назначаем витамины, потому что они могут спровоцировать усиление воспаления и оказать местное раздражающее действие",

– пояснила медик.

Врач также отметила, что зачастую язвенные процессы в желудке провоцирует бактериальная инфекция, при которой также запрещен прием витаминов и макроэлементов:

"Соответственно, сначала мы лечим процесс, а потом принимаем курсы витаминов, желательно по назначению врача".

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие витамины принимать с наступлением осени.

Новости,Ирина Бережная,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители