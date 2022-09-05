Какие витамины стоит принимать с наступлением осени

Пасмурная погода и похолодание зачастую становятся причинами плохого настроения и упадка сил. "Рамблер" спросил у эксперта, могут ли витамины помочь справиться с осенней хандрой, влекущий за собой и простудные заболевания, и подготовить организм к холодному времени года.
Необходимо помнить, что любой витамин можно определить по биохимическому анализу крови: есть дефицит или нет. Потому что зачастую люди делают акцент на витамине С, а акцент должен делаться на самом деле на витамин D. Если мы хотим использовать витаминную группу с целью подъема иммунного статуса, в идеале для начала необходимо сдать анализ на лейкоциты. Если вы видите снижение, стоит обратиться к терапевту за консультацией и назначением правильной дозировки витаминов.