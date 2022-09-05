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1 час назад

Какие витамины стоит принимать с наступлением осени

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Пасмурная погода и похолодание зачастую становятся причинами плохого настроения и упадка сил. "Рамблер" спросил у эксперта, могут ли витамины помочь справиться с осенней хандрой, влекущий за собой и простудные заболевания, и подготовить организм к холодному времени года.

Какие витамины стоит принимать с наступлением осени
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
С целью поддержания иммунитета наиболее правильно использовать витамин С, Е, фолиевую кислоту, полиненасыщенные жирные кислоты, витамин D. Я своим пациентам никогда не назначаю комбинированные витаминные группы, потому что высок риск возникновения аллергической реакции. Проще использовать монотерапию в течение 10 дней. Например, 10 дней пациент принимает витамин C, 10 дней витамин D и так далее. Но это нужно делать не в сезон простудных заболеваний, а до наступления пика ОРВИ.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Необходимо помнить, что любой витамин можно определить по биохимическому анализу крови: есть дефицит или нет. Потому что зачастую люди делают акцент на витамине С, а акцент должен делаться на самом деле на витамин D. Если мы хотим использовать витаминную группу с целью подъема иммунного статуса, в идеале для начала необходимо сдать анализ на лейкоциты. Если вы видите снижение, стоит обратиться к терапевту за консультацией и назначением правильной дозировки витаминов.

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