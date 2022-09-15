Психиатр-нарколог Юрий Сиволап в беседе с "Газетой.ru" раскрыл ключевую опасность пива.
По словам медика, хмельной напиток опасен прежде всего тем, что люди, как правило, употребляют его в больших количествах.
"Большие объёмы — это серьёзная нагрузка на сердце и почки. Но доза алкоголя там такая, которую организм в целом может переварить и отработать без какого-то серьёзного вреда",
– подчеркнул врач.
Нарколог также отметил, что злоупотребление пивом может оказывать крайне негативное влияние на работу сердца и почек.
При этом Сиволап добавил, что пиво, вино и другие напитки с небольшим уровнем алкоголя не так опасны, как крепкое спиртное.
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