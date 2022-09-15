Психиатр-нарколог Юрий Сиволап в беседе с "Газетой.ru" раскрыл ключевую опасность пива.

По словам медика, хмельной напиток опасен прежде всего тем, что люди, как правило, употребляют его в больших количествах.

"Большие объёмы — это серьёзная нагрузка на сердце и почки. Но доза алкоголя там такая, которую организм в целом может переварить и отработать без какого-то серьёзного вреда",

– подчеркнул врач.

Нарколог также отметил, что злоупотребление пивом может оказывать крайне негативное влияние на работу сердца и почек.