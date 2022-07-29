Как питание и пиво способны менять поведение мужчин

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с News.ru рассказала о том, что неправильное питание и употребление пива способны менять поведение мужчин.

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Дело в том, как объясняет специалист, что ввиду частого употребления пищи с повышенным гликемическим индексом, большая ее часть откладывается в жировую ткань, которая в свою очередь способствует выработке гормонов, подобных женским. Мужчины зачастую предпочитают именно такую пищу – к ней относятся чипсы, сухарики, мучные и макаронные изделия.

Также действует и пиво. Отсюда у мужчин и может появляться так называемый "пивной живот" и возможны даже изменения в поведении. Мужчины становятся капризными и неловкими, испытывают трудности во время принятия решений.