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2 часа назад

Как питание и пиво способны менять поведение мужчин

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с News.ru рассказала о том, что неправильное питание и употребление пива способны менять поведение мужчин.

Как питание и пиво способны менять поведение мужчин
Фото: Stock.adobe.comStock.adobe.com

Дело в том, как объясняет специалист, что ввиду частого употребления пищи с повышенным гликемическим индексом, большая ее часть откладывается в жировую ткань, которая в свою очередь способствует выработке гормонов, подобных женским. Мужчины зачастую предпочитают именно такую пищу – к ней относятся чипсы, сухарики, мучные и макаронные изделия.

Также действует и пиво. Отсюда у мужчин и может появляться так называемый "пивной живот" и возможны даже изменения в поведении. Мужчины становятся капризными и неловкими, испытывают трудности во время принятия решений.

«Он становится более капризным, слабым не только физически, но и морально. В большой степени это связано с неправильным, так называемым мужским питанием – пиво с чипсами, сухариками, водка, картошка, хлеб, макароны. Происходит опустошенность, возникает нерабочее настроение, все валится из рук. Мужчина заедает стресс, запивает пивом, а живот растет».
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Ранее "Рамблер" рассказывал, что происходит с мозгом из-за употребления алкоголя.

ЗОЖ,Елена Соломатина,
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