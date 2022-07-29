Ученые: от алкоголя мозг покрывается металлической ржавчиной

Группа ученых из Оксфордского университета провели крупное исследование, выясняя, какое влияние алкоголь оказывает на человеческий мозг. Результаты этого исследования опубликовал профильный журнал Plos Medicine.

Фото: Рамблер Рамблер

Ученые выяснили, что в связи с чрезмерным употреблением алкоголя, мозг накапливает большое количество железа, которое в свою очередь пагубно влияет на когнитивные функции человека и является одной из причин развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Исследование показало, что чем больше железа содержится в мозге, тем труднее человеку дается решение любых задач на сообразительность. Исследованы были около 20 тысяч человек, выпивающих более 7 доз (по 50гр) в неделю.

Также ученые отметили, что употребление алкоголя у людей до 40 лет с большей вероятностью вызывает риски преждевременной смерти как от несчастных случаев, так и от болезней сердца и сосудов.