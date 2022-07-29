Ученые: от алкоголя мозг покрывается металлической ржавчиной

Группа ученых из Оксфордского университета провели крупное исследование, выясняя, какое влияние алкоголь оказывает на человеческий мозг. Результаты этого исследования опубликовал профильный журнал Plos Medicine.
Ученые выяснили, что в связи с чрезмерным употреблением алкоголя, мозг накапливает большое количество железа, которое в свою очередь пагубно влияет на когнитивные функции человека и является одной из причин развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Исследование показало, что чем больше железа содержится в мозге, тем труднее человеку дается решение любых задач на сообразительность. Исследованы были около 20 тысяч человек, выпивающих более 7 доз (по 50гр) в неделю.
Также ученые отметили, что употребление алкоголя у людей до 40 лет с большей вероятностью вызывает риски преждевременной смерти как от несчастных случаев, так и от болезней сердца и сосудов.
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