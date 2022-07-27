Нарколог раскрыл риски при кодировании от алкоголизма

Нарколог Даниил Петров рассказал, какие могут быть риски при кодировании человека от алкогольной зависимости. Об этом сообщает "Мослента".
Как рассказал нарколог, кодирование представляет собой блокировку ферментов, которые отвечают за расщепление алкоголя в организме, поэтому вместо ожидаемой эйфории зависимому становится плохо. Однако у этого есть свои последствия, которые сказываются на психике.
«Человек, пришедший кодироваться, явно зависим. Когда его лишают главного удовольствия в его жизни, не дав ему ничего взамен, кодировка может привести к патологическим поведенческим реакциям: тревоге, нарушению сна, агрессии»
Петров также отметил, что успех кодирования также кроется в психотерапевтической работе. Он считает, что человеку нужно объяснять, чем можно заменить опасное удовольствие от алкоголя.
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