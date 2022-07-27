Нарколог раскрыл риски при кодировании от алкоголизма

Нарколог Даниил Петров рассказал, какие могут быть риски при кодировании человека от алкогольной зависимости. Об этом сообщает "Мослента".

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Как рассказал нарколог, кодирование представляет собой блокировку ферментов, которые отвечают за расщепление алкоголя в организме, поэтому вместо ожидаемой эйфории зависимому становится плохо. Однако у этого есть свои последствия, которые сказываются на психике.

«Человек, пришедший кодироваться, явно зависим. Когда его лишают главного удовольствия в его жизни, не дав ему ничего взамен, кодировка может привести к патологическим поведенческим реакциям: тревоге, нарушению сна, агрессии»

Петров также отметил, что успех кодирования также кроется в психотерапевтической работе. Он считает, что человеку нужно объяснять, чем можно заменить опасное удовольствие от алкоголя.