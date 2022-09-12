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4 часа назад

Женщина по запаху определила опасное заболевание мужа

Мария Иглина

Джой Милн из шотландского горда Перт, Великобритания, по запаху обнаружила болезнь Паркинсона у своего мужа. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина по запаху определила опасное заболевание мужа
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Известно, что у женщины имеется наследственная повышенная чувствительность к запахам. И, когда ее супругу был 31 год, она почувствовала от него еле заметный мускусный запах. Этот запах, как известно, характерен для болезни Паркинсона.

Спустя 12 лет диагноз и правда подтвердился, однако в 2015 году мужчина умер.

Благодаря Милн ученые разработали первый тест для определения болезни Паркинсона. По словам экспертов, заболевание можно выявить в течение трех минут после взятия мазка с задней части шеи человека, где, как утверждает женщина, запах проявляется сильнее всего.

Ранее стало известно о связи герпеса с хроническими болезнями.

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