Кардиолог раскрыл способ распознать высокий холестерин по глазам

Высокий уровень холестерина можно распознать по коже. Об этом рассказал кардиолог, клинический фармаколог и терапевт Андрей Кондрахин в беседе с изданием Ura.ru.

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Специалист объяснил, что высокий уровень плохого холестерина можно заметить по радужке глаза — на ней могут быть видны особые кольца или полукольца.

По его словам, лишний холестерин может "выходить" отложениями под кожей на поверхности. Слишком высокий уровень холестерина может привести к атеросклерозу сосудов мозга, сердца и других органов.

Врач порекомендовав быть осторожными, если наблюдаете такой симптом на глазах.

Однако и пониженный холестерин может привести к проблемам, потому как от него зависит выработка женских и мужских половых гормонов.

«Если холестерина не хватает, то он не выполняет свою важную функцию — построение клеток», — добавил Кондрахин.