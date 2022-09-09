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8 часов назад

Гинеколог Вавилонская объяснила, почему исчезает интерес к интиму

Мира Маркина

Врач акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины REMEDI Эстер Вавилонская раскрыла причины, из-за которых пропадает интерес к сексу. Об этом сообщает "Лента.ру".

По словам медика, снижение либидо отнюдь не всегда происходит из-за исчезновения чувств к партнеру. Порой всему виной проблемы со здоровьем.

Так, отсутствие интереса к интиму у мужчин может возникать из-за низкого уровня тестостерона. Кроме того, на либидо оказывают пагубное воздействие инфекции, передающиеся половым путем, а также нейролептики и обезболивающие. Но и это еще не все:

"Исчезнуть желание у мужчин может из-за таких заболеваний, как сахарный диабет, высокое артериальное давление, ишемическая болезнь сердца, неврологические заболевания, артрит, онкология. Отсутствие влечения также связано с сужением артерий, которые ограничивают кровоток и потенциально вызывают эректильную дисфункцию".

У женщин пониженный интерес к интимной жизни также может указывать на ряд недугов. В частности, это может быть связано с дисфункцией яичников, анатомическим нарушением строения половой системы, избыточной массой тела и нарушения работы щитовидной железы.

Вавилонская также отметила, что проблемы в сексе у женщины могут возникнуть из-за травм половых органов и по психологическим причинам:

"Из-за неудачного сексуального опыта, насилия, страха беременности, аборта, хронического стресса психологически также может быть сложно настроиться на нужный лад".

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему верующие больше довольны интимной жизнью, чем атеисты.

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