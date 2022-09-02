Почему верующие больше довольны интимной жизнью, чем атеисты

На сексуальное удовлетворение влияет множество факторов, в числе которых состояние здоровья, половая конституция, взаимоотношения с партнером и даже стресс на работе.

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Но не так давно исследователи установили, что религиозность человека также сказывается на его удовлетворении интимной жизнью. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Ученые из Норвегии проанализировали анкеты 15 тысяч англичан в возрасте от 18 до 59 лет и пришли к выводу – оказывается, люди, которые верят в бога, больше довольны своей сексуальной жизнью, чем атеисты. Что любопытно, при этом верующие занимаются сексом реже. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The Journal of Sex Research.

Религиозными себя назвали 11% участников и 16% участниц исследования. При этом самыми удовлетворенными в постели оказались религиозные замужние женщины.

"Поскольку религиозные люди с меньшей вероятностью вступают в случайные связи и с большей вероятностью ограничиваются отношениями, основанными на любви, у них могут снизиться ожидания от сексуальной активности вне официального союза, а также может вырасти степень удовлетворения сексуальной жизнью в целом. Однако не исключено, что религиозные представления о святости супружеского секса имеют большее значение для женщин",

– прокомментировал исследование его соавтор Вегард Скирбекк.

В ходе работы ученым удалось сделать вывод о том, что снижение уровня удовлетворения сексом провоцирует как его избыток, так и его недостаток.