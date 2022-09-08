Бариатрический хирург Юрий Яшков предупредил о том, что большинству мужчин в России может грозить импотенция. Об этом он рассказал изданию "Лента.ру".

По словам специалиста, на гормональный фон мужчин сильно влияет висцеральный жир — снижается половое влечение и теряются былые сексуальные возможности.

Висцеральным называют ожирение в области брюшной полости и оно опасно для мужчин с точки зрения гормонов. Дело в том, что "жировая ткань является метаболически активной, и большое количество жировых отложений, особенно в брюшной полости однозначно негативно влияет на гормональный фон".

По его словам, у мужчин это выражается в падении показателей тестостерона, что выявляется в сниженном либидо. Вместе с увеличением жировых отложений у мужчин уменьшаются потенция и репродуктивные возможности.

Поэтому важно своевременно контролировать лишний вес, ведь он грозит и другими проблемами, среди которых сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, репродуктивные дисфункции.

При этом врач сослался на слова главного специалиста Минздрава России по репродуктивному здоровью Олега Аполихина, отметившего, что большинство мужчин в стране страдает отложениями жира и депрессией, что приводит к снижению и эректильной функции и потере либидо.

В качестве одного из самых эффективных методов лечения морбидного ожирения, врач назвал бариатрическую хирургию. У спациентов после такой операции, по данным специалиста, избыточная масса тела в течение одного-полутора лет нижается более, чем на 60 %. У подавляющего большинства наступает устойчивая ремиссия сахарного диабета второго типа (пять лет и более).