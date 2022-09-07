Как правильно завершать прием гормональных препаратов

Гормональная терапия – довольно сложная история хотя бы по той причине, что резкое прекращение приема гормонов может серьезно отразиться на организме и запустить процесс гормонального сбоя. "Рамблер" узнал у эксперта, что делать, если необходимо завершить прием гормональных контрацептивов, и как это сделать правильно, не навредив организму.
На фоне всех этих анализов доктор уже может принять решение, потребуется ли какая-то поддержка организму. На отмене комбинированных оральных контрацептивов также могут назначать нутритивную поддержку в виде приема витаминов группы В, магния и омеги 3 (потому что они участвуют в формировании половых гормонов), а также поливитаминный комплекс.