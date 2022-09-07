Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
17 часов назад

Как правильно завершать прием гормональных препаратов

Мира Маркина
Любимкина Елена Викторовнаэксперт

Гормональная терапия – довольно сложная история хотя бы по той причине, что резкое прекращение приема гормонов может серьезно отразиться на организме и запустить процесс гормонального сбоя. "Рамблер" узнал у эксперта, что делать, если необходимо завершить прием гормональных контрацептивов, и как это сделать правильно, не навредив организму.

Как правильно завершать прием гормональных препаратов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
Завершение применения гормональных контрацептивов не требует особой подготовки или терапии. Однако рекомендуется допить упаковку прежде, чем полностью прекращать приём. На отмене приема препарата после менструации весь следующий цикл пациентка не принимает оральные контрацептивы, не сдаёт гормональные анализы, а вот уже после следующей менструации рекомендовано сдать гормональный профиль (АМГ, ЛГ, ФСГ, пролактин, свободный тестостерон, эстрадиол, ГСПГ) и биохимический анализ крови, чтобы оценить работу печени и почек, а также сделать УЗИ на 5-7 день менструального цикла и коагулограмму.
Любимкина Елена Викторовна
Любимкина Елена Викторовна Акушер-гинеколог, врач интегративной медицины

На фоне всех этих анализов доктор уже может принять решение, потребуется ли какая-то поддержка организму. На отмене комбинированных оральных контрацептивов также могут назначать нутритивную поддержку в виде приема витаминов группы В, магния и омеги 3 (потому что они участвуют в формировании половых гормонов), а также поливитаминный комплекс.

Иногда пациенткам старше 35 лет я назначаю пептиды на 2-3 месяца для восстановления фолликулогенеза, если в этом есть необходимость.
Любимкина Елена Викторовна
Любимкина Елена Викторовна Акушер-гинеколог, врач интегративной медицины
Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители