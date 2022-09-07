Как правильно завершать прием гормональных препаратов

Завершение применения гормональных контрацептивов не требует особой подготовки или терапии. Однако рекомендуется допить упаковку прежде, чем полностью прекращать приём. На отмене приема препарата после менструации весь следующий цикл пациентка не принимает оральные контрацептивы, не сдаёт гормональные анализы, а вот уже после следующей менструации рекомендовано сдать гормональный профиль (АМГ, ЛГ, ФСГ, пролактин, свободный тестостерон, эстрадиол, ГСПГ) и биохимический анализ крови, чтобы оценить работу печени и почек, а также сделать УЗИ на 5-7 день менструального цикла и коагулограмму.



Любимкина Елена Викторовна Акушер-гинеколог, врач интегративной медицины