Выяснилось, какая доза вина безопасна для сердца

Наталья Гаврилова, врач-кардиолог высшей категории, назвала допустимую дозу вина в день, которая будет безопасна для сердца. Об этом сообщают "Известия".

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Самым безопасным алкоголем она назвала красное вино. Норма различается для людей разных полов. Так, женщинам можно выпивать не более одного, а мужчинам — не более двух бокалов вина в сутки.

Гаврилова пояснила, что чрезмерное употребление спиртных напитков может привести к тяжелым последствиям. Зависимость может вызвать появление злокачественных опухолей, аритмий, а также привести к внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.