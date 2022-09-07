Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
1 час назад

Выяснилось, какая доза вина безопасна для сердца

Мария Каткова

Наталья Гаврилова, врач-кардиолог высшей категории, назвала допустимую дозу вина в день, которая будет безопасна для сердца. Об этом сообщают "Известия".

Выяснилось, какая доза вина безопасна для сердца
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Самым безопасным алкоголем она назвала красное вино. Норма различается для людей разных полов. Так, женщинам можно выпивать не более одного, а мужчинам — не более двух бокалов вина в сутки.

Гаврилова пояснила, что чрезмерное употребление спиртных напитков может привести к тяжелым последствиям. Зависимость может вызвать появление злокачественных опухолей, аритмий, а также привести к внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что врач рассказала, какая еда вызывает рак.

Новости,Наталья Гаврилова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители