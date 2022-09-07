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4 часа назад

Врач рассказала, какая еда вызывает рак

Мария Каткова

Врач-онколог Елизавета Васильева рассказала, какая пища становится причиной развития рака. Об этом сообщает "Лента.ру".

Врач рассказала о главной причине развития рака
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Васильева отметила, что научные исследования отмечают: в 35% случаев причиной развития онкологии становится отсутствие правильного рациона в жизни человека.

Онколог также отметила, что причиной серьезного заболевания могут стать продукты с высоким содержанием канцерогенов. К этой категории относится алкоголь, а также переработанное красное мясо (сосиски, котлеты, колбаса).

Однако если в вашей жизни есть только неправильное питание, вероятность развития онкологии все еще низка. Однако если вы нашли несколько факторов (вредные привычки, неправильное питание, наследственность, хронические заболевания), риск возрастает в несколько раз.

Ранее сообщалось, что нарколог перечислила стадии алкоголизма.

Новости,Елизавета Васильева,
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