Врач рассказала о главной причине развития рака

Врач-онколог Елизавета Васильева рассказала, какая пища становится причиной развития рака. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Васильева отметила, что научные исследования отмечают: в 35% случаев причиной развития онкологии становится отсутствие правильного рациона в жизни человека.

Онколог также отметила, что причиной серьезного заболевания могут стать продукты с высоким содержанием канцерогенов. К этой категории относится алкоголь, а также переработанное красное мясо (сосиски, котлеты, колбаса).

Однако если в вашей жизни есть только неправильное питание, вероятность развития онкологии все еще низка. Однако если вы нашли несколько факторов (вредные привычки, неправильное питание, наследственность, хронические заболевания), риск возрастает в несколько раз.