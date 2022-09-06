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1 час назад

Нарколог перечислила стадии алкоголизма

Катерина Саломе

Врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники «Госпитальная» Ольга Шевченко озвучила, какие существуют стадии алкогольной зависимости. Ее слова приводит «ФедералПресс».

По словам специалиста, врач ставит диагноз исходя из «анамнестических данных. У некоторых пациентов сразу можно распознать хабитус, уточнила психиатр.

«Хабитусом называют особенности внешнего вида человека, указывающие на определенную болезнь. В отношении алкоголизма это покрасневшее и опухшее лицо, проблемы с координацией, тремор рук»,

– объяснила эксперт, добавив, что такое состояние присуще людям с продолжительной или постоянной формой употребления спиртного.

Шевченко уточнила, что первой стадией алкоголизма считается эпизодическое употребление. В этот период пациенты прибегают к помощи крепким напитков, чтобы снять напряжение.

Ранее мы писали о том, что врач объяснил, можно ли пить алкоголь при диабете.

Новости,Видео,Ольга Шевченко,
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