Нарколог перечислила стадии алкоголизма

Врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники «Госпитальная» Ольга Шевченко озвучила, какие существуют стадии алкогольной зависимости. Ее слова приводит «ФедералПресс».

По словам специалиста, врач ставит диагноз исходя из «анамнестических данных. У некоторых пациентов сразу можно распознать хабитус, уточнила психиатр.

«Хабитусом называют особенности внешнего вида человека, указывающие на определенную болезнь. В отношении алкоголизма это покрасневшее и опухшее лицо, проблемы с координацией, тремор рук»,

– объяснила эксперт, добавив, что такое состояние присуще людям с продолжительной или постоянной формой употребления спиртного.

Шевченко уточнила, что первой стадией алкоголизма считается эпизодическое употребление. В этот период пациенты прибегают к помощи крепким напитков, чтобы снять напряжение.

Ранее мы писали о том, что врач объяснил, можно ли пить алкоголь при диабете.