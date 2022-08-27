Врач объяснил, можно ли пить алкоголь при диабете

Как алкоголь действует на организм пациента с сахарным диабетом, “МедикФоруму” рассказала эндокринолог Ольга Павлова.

По словам эксперта, употребление сладкого алкоголя провоцирует гипергликемию. А затем уровень сахара в крови резко падает, что сказывается на самочувствии диабетика.

“Поэтому сладкий алкоголь при диабете, инсулинорезистентности и снижении веса запрещен”, — подчеркнула эндокринолог.

К гипогликемии приводят крепкие алкогольные напитки. Эта ситуация особо опасна, если пациент принимает инсулин, а также сильнодействующие препараты для снижения уровня глюкозы в крови. Все последствия, по словам врача, отразятся на функционировании печени. Когда в ней недостаточно гликогена, то резкое падение сахара в крови может закончиться трагедией.

Если диабетик хочет выпить, то ему ни в коем случае нельзя бросать контроль за уровнем сахара, а также следует закусывать напиток блюдом, богатым углеводами. Лучше всего вовсе отказаться от алкоголя, резюмировала Павлова.

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