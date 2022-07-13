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1 час назад

Щитовидка и сахарный диабет: в чем связь и как предупредить недуг

Мира Маркина

Недуги щитовидной железы и сахарный диабет – два самых распространенных заболевания, которыми занимаются эндокринологи. В последнее время ученые все чаще сходятся во мнении, что проблемы с щитовидной железой и сахарный диабет могут быть связаны. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Щитовидка и сахарный диабет: как они связаны
Фото: unspalshunspalsh

Глюкагон как ключевой фактор в развитии сахарного диабета

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Щитовидная железа производит гормоны, которые регулируют обмен веществ. Дисбаланс в этих гормонах может пагубно отразиться на уровне сахара в крови.

Если пациент страдает от гипертиреоза – заболевании, при котором в крови повышен гормон щитовидной железы – у него может крайне быстро повышаться уровень сахара в крови после еды. Гормон щитовидки стимулирует выброс глюкагона в поджелудочной железе. А глюкагон, в свою очередь, это тип запасенного сахара, который выделяет организм, когда уровень сахара в крови слишком низок (гипогликемия). Когда уровень сахара возвращается в норму, организм прекращает выделять его.

Повышенная функция щитовидной железы будет провоцировать выброс глюкагона, даже когда в этом нет необходимости. А избыток глюкагона может привести к развитию сахарного диабета.

Щитовидка и инсулин

В данный момент уже существуют доказательства, которые подтверждают связь между гипер- и гипотиреозом и инсулинорезистентностью. Так как гормоны щитовидной железы необходимы для углеводного обмена, ее дисфункция может негативно сказаться на инсулине и привести к диабету второго типа.

В 2017 году эксперты провели исследование и выяснили, что даже на первый взгляд незначительное повышение тиреотропного гормона (ТТГ), который имеет высокие значения при гипотиреозе, может быть связано с инсулинорезистентностью. Согласно другим исследованиям, гипотиреоз может частично спровоцировать резистентность к инсулину, поскольку болезнь ограничивает количество инсулина, которое может увеличить утилизацию глюкозы в мышцах.

В связи с тем, что гипотиреоз способен замедлять метаболизм, инсулин дольше остается в кровотоке. Это может свидетельствовать о том, что человеку с диабетом и гипотиреозом потребуется меньшая доза инсулина для лечения.

Профилактика

Опасность болезней щитовидной железы и сахарного диабета состоит в том, что во многих случаях предотвратить их невозможно. Однако можно предупредить или отсрочить наступление состояний, которые не связаны с генетикой –например, диабет 2 типа. Для этого нужно соблюдать диету, регулярно заниматься спортом и поддерживать здоровый вес.

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