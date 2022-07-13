Щитовидка и сахарный диабет: как они связаны

Недуги щитовидной железы и сахарный диабет – два самых распространенных заболевания, которыми занимаются эндокринологи. В последнее время ученые все чаще сходятся во мнении, что проблемы с щитовидной железой и сахарный диабет могут быть связаны. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: unspalsh unspalsh

Глюкагон как ключевой фактор в развитии сахарного диабета

Видео дня

Щитовидная железа производит гормоны, которые регулируют обмен веществ. Дисбаланс в этих гормонах может пагубно отразиться на уровне сахара в крови.

Если пациент страдает от гипертиреоза – заболевании, при котором в крови повышен гормон щитовидной железы – у него может крайне быстро повышаться уровень сахара в крови после еды. Гормон щитовидки стимулирует выброс глюкагона в поджелудочной железе. А глюкагон, в свою очередь, это тип запасенного сахара, который выделяет организм, когда уровень сахара в крови слишком низок (гипогликемия). Когда уровень сахара возвращается в норму, организм прекращает выделять его.

Повышенная функция щитовидной железы будет провоцировать выброс глюкагона, даже когда в этом нет необходимости. А избыток глюкагона может привести к развитию сахарного диабета.

Щитовидка и инсулин

В данный момент уже существуют доказательства, которые подтверждают связь между гипер- и гипотиреозом и инсулинорезистентностью. Так как гормоны щитовидной железы необходимы для углеводного обмена, ее дисфункция может негативно сказаться на инсулине и привести к диабету второго типа.

В 2017 году эксперты провели исследование и выяснили, что даже на первый взгляд незначительное повышение тиреотропного гормона (ТТГ), который имеет высокие значения при гипотиреозе, может быть связано с инсулинорезистентностью. Согласно другим исследованиям, гипотиреоз может частично спровоцировать резистентность к инсулину, поскольку болезнь ограничивает количество инсулина, которое может увеличить утилизацию глюкозы в мышцах.

В связи с тем, что гипотиреоз способен замедлять метаболизм, инсулин дольше остается в кровотоке. Это может свидетельствовать о том, что человеку с диабетом и гипотиреозом потребуется меньшая доза инсулина для лечения.

Профилактика