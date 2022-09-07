Названы способы избежать простуды

Врач общей практики Татьяна Романенко рассказала, что нужно делать осенью, чтобы избежать простудного заболевания. Об этом сообщает "Москва 24".

Романенко призвала не переохлаждаться, так как слизистая начинает сохнуть из-за спазма сосудов, поэтому через рот и нос проникает больше бактерий, чем обычно, и вероятность заразиться повышается.

Она также рекомендовала не контактировать с заболевшими людьми, так как в большинстве своем вирусы передаются воздушно-капельным путем.

Если заболевания избежать не удалось, первым делом нужно прополоскать горло и промыть нос, чтобы смыть бактерии с дыхательных путей.