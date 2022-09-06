Врач объяснила, чем опасен ком в горле

"Ком в горле – частая жалоба на приеме у врача-эндокринолога. Это может быть при йододефицитном (эндемическом) зобе, аутоиммунном тиреоидите, узловом зобе и прочем. Для того чтобы исключить заболевания щитовидной железы, требуется проведение УЗИ щитовидной железы и анализов крови на гормоны щитовидной железы",