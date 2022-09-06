Врач раскрыл опасность хруста суставов

Хруст в суставах может говорить о потенциальной опасности для здоровья. Об этом рассказал травматолог-ортопед клиники "Медси" Глеб Зверев в беседе с изданием "Лента.ру".

Врач объяснил, что хруст возникает из-за накопления пузырьков углекислого газа в суставной жидкости и трения суставов.

При этом постоянный хруст суставами, если он происходит намеренно, способен травмировать мягкие ткани и впоследствии вызвать воспаление.

В частности, когда мы хрустим пальцами, капсула сустава и окружающие связки перенапрягаются, что вредно из-за особой чувствительности капсулы в межфаланговых суставах.

"Постоянный намеренный хруст в пальцах может поспособствовать травматизации мягких тканей и спровоцировать воспалительный процесс, что может привести к проблемам со здоровьем в будущем", – объяснил травматолог-ортопед.

По его словам, бывает и патологический хруст суставов. В таком случае все сопровождается болевым синдромом, а это уже может говорить о патологиях сустава, таких как остеопороз.

Так, при артрозе хрящевая ткань истончается и она теряет свою эластичность, что позже ухудшает ее функционирование

"В суставной жидкости снижается количество питательных веществ и снижается вязкость, что приводит к ухудшению смазывающей функции", — отметил медик.

Таким образом нарушается биомеханика сустава, а это, в свою очередь, приводит к болевым ощущениям.