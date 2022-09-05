Врач сравнил пользу безалкогольного вина и пива

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, есть ли польза от безалкогольного вина и пива. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам Вялова, безалкогольное пиво в умеренных количествах способно оказать благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт:
"Благодаря дрожжам и продуктам брожения, пиво стимулирует выработку желудочного сока, а органические кислоты улучшают обмен веществ в кишечнике".
Вместе с тем безалкогольное вино полезными свойствами не обладает. Медик отметил, что такой напиток подходит только для борьбы с психологической привычкой выпивать:
"В нем практически не остается полезных веществ, они исчезают во время экстракции этанола, там только ароматизаторы и вкусовые добавки. Концентрированный виноградный сок будет гораздо полезнее".
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