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1 час назад

Врач сравнил пользу безалкогольного вина и пива

Мира Маркина

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, есть ли польза от безалкогольного вина и пива. Об этом сообщает "Газета.ру".

Врач сравнил пользу безалкогольного вина и пива
Фото: unsplashunsplash

По словам Вялова, безалкогольное пиво в умеренных количествах способно оказать благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт:

"Благодаря дрожжам и продуктам брожения, пиво стимулирует выработку желудочного сока, а органические кислоты улучшают обмен веществ в кишечнике".

Вместе с тем безалкогольное вино полезными свойствами не обладает. Медик отметил, что такой напиток подходит только для борьбы с психологической привычкой выпивать:

"В нем практически не остается полезных веществ, они исчезают во время экстракции этанола, там только ароматизаторы и вкусовые добавки. Концентрированный виноградный сок будет гораздо полезнее".

Ранее "Рамблер" рассказывал, чем опасно "пивное сердце".

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