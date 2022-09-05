Раскрыты сроки готовности препарата нового поколения от оспы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла сроки готовности препарата нового поколения против оспы. Об этом сообщают "Известия".
По словам Поповой, препарат будет готов в кратчайшие сроки:
"От оспы мы готовы будем, я думаю, что в течение ближайших недель получить новый препарат четвертого поколения".
Подробностей относительно препарата Попова разглашать не стала. Кроме того, примерные сроки начала тестирования данной разработки еще не озвучены.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Южной Америке умер пациент с оспой обезьян.