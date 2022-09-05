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2 часа назад

Попова раскрыла сроки готовности препарата нового поколения против оспы

Мира Маркина

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла сроки готовности препарата нового поколения против оспы. Об этом сообщают "Известия".

Раскрыты сроки готовности препарата нового поколения от оспы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Поповой, препарат будет готов в кратчайшие сроки:

"От оспы мы готовы будем, я думаю, что в течение ближайших недель получить новый препарат четвертого поколения".

Подробностей относительно препарата Попова разглашать не стала. Кроме того, примерные сроки начала тестирования данной разработки еще не озвучены.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Южной Америке умер пациент с оспой обезьян.

Новости,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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