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3 часа назад

В Южной Америке умер пациент с оспой обезьян

Мира Маркина

Минздрав южноамериканской республики сообщил в своем Твиттер-аккаунте о первом летальном исходе инфицированного оспой обезьян. Мужчина проживал в Эквадоре.

В Южной Америке умер пациент с оспой обезьян
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Один пациент умер в понедельник 8 августа 2022 года в результате имевшегося у него ранее заболевания», – говорится в сообщении.

Минздрав южноамериканской республики ведет статистику заболеваемости оспой обезьян. На сегодняшний день в ведомстве знают о десяти инфицированных пациентах.

Считается, что при заражении оспой обезьян у пациентов начинается лихорадка и появляются крупные папулы. Однако ранее мы рассказывали о том, как это заболевание можно спутать с аллергией.

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