В Южной Америке умер пациент с оспой обезьян

«Один пациент умер в понедельник 8 августа 2022 года в результате имевшегося у него ранее заболевания», – говорится в сообщении.

Минздрав южноамериканской республики ведет статистику заболеваемости оспой обезьян. На сегодняшний день в ведомстве знают о десяти инфицированных пациентах.

Считается, что при заражении оспой обезьян у пациентов начинается лихорадка и появляются крупные папулы. Однако ранее мы рассказывали о том, как это заболевание можно спутать с аллергией.