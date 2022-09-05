Пластический хирург и эксперт по правильному питанию Лия Гавашели раскрыла болезни, о которых сигнализирует постоянный голод. Об этом сообщает "Лента.ру".

По словам эксперта, если чувство голода возникает сразу после приема пищи или не проходит вовсе, это может указывать на диабет, проблемы с желудком и нарушение гормонального фона.

"Одна из причин постоянного голода заключается в том, что «вышел из строя» гормон лептин, влияющий на центр насыщения. Это пептидный белок, который вырабатывается клетками жировой ткани в ответ на поступление пищи",

– пояснила медик.

Гавашели добавила, что в данном случае клетки постоянно остаются "голодными", поскольку глюкоза не способна попасть внутрь из-за нечувствительности рецептора. Это свидетельствует о том, что у пациента присутствует инсулинорезистентность. Такое состояние характерно для больных с диабетом II типа.

Врач также уточнила – если чувство голода не связано с диетами и чрезмерными физическими нагрузками, прежде всего нужно исключить психологический фактор. Гавашели рекомендовала сначала обратиться к терапевту, а затем при необходимости пройти обследование у гастроэнтеролога, эндокринолога и других специалистов:

"После сдачи анализов и прохождения обследования выявляется основная причина чувства голода".