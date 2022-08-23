Врач перечислила причины неутолимого голода

Если вы часто замечаете, что даже после плотного обеда чувство голода быстро возвращается, это повод обратиться к врачу – предупреждает эндокринолог Зухра Павлова. В своем Telegram-канале врач объяснила, какие заболевания могут быть тому причиной.

В первую очередь, можно заподозрить гельминтоз. Если вы часто едите продукты без термической обработки (например, сашими, тартар), то риск столкнуться с паразитами кратно возрастает, предупредила врач. Лечащий доктор рекомендует сдать клинический анализ крови, и если факт гельминтоза будет обнаружен, то назначит лечение.

Еще одна распространенная причина “волчьего голода” – нарушение инсулинорезистентности. В таком случае ткани организма перестают воспринимать инсулин. Процесс производства белка, переносящего глюкозу в клетки, также нарушается. Помочь телу справиться с проблемой поможет терапия, назначенная эндокринологом.

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