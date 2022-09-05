Ученые раскрыли влияние сна на продолжительность жизни

Ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета рассказали, как сон влияет на продолжительность жизни. Соответствующее исследование опубликовано в npj Digital Medicine.

Эксперты проанализировали 12 тысяч данных людей, в которых были описаны их характеристики сна. После этого информацию загрузили в специально разработанный алгоритм машинного обучения, который определил возраст сна.

Полученные результаты помогли рассчитать изменения сна, которые максимально коррелируют со смертностью. Как выяснилось, риск преждевременной смерти повышается у тех, кто испытывает фрагментацию сна – такие люди часто просыпаются ночью менее, чем на минуту, и не помнят об этом.

В дальнейших исследованиях ученые намерены выяснить, почему данные симптомы оказались самыми вредными.