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2 часа назад

Кардиологи: недостаток сна может быть чреват инсультом

Мира Маркина

Кардиологи из Французского национального института здравоохранения установили, что у людей, которые не пренебрегают здоровым сном, на 74% ниже риск развития инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые изучили данные 7200 пациентов в возрасте от 50 до 75 лет и собрали информацию об их здоровье, а также о качестве сна. Затем эксперты в течение 10 лет следили за состоянием здоровья испытуемых, чтобы узнать, не развились ли у них сердечные болезни или инсульт.

В начале исследования у 10% участников был "оптимальный" показатель сна – эти люди спали от семи до восьми часов в сутки. Бессонница и дневная сонливость их не беспокоили. Вместе с тем у остальных 90% были проблемы со сном.

Спустя восемь лет наблюдения у 275 человек развилась ишемическая болезнь сердца или был инсульт – у каждого из них наблюдались проблемы со сном.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что кардиолог назвал признаки гипертонического кризиса.

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