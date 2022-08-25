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2 часа назад

Кардиолог назвал признаки гипертонического криза

Диана Товсепова

Ни в коем случае нельзя пропускать признаки гипертонического криза. Подробнее о них рассказал врач-кардиолог Юрий Серебрянский изданию «Москва 24».

Гипертонический криз – это внезапное резкое повышение артериального давления. Показания артериального давления составляют 180/120 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.) или выше. Это может привести к сердечному приступу, инсульту или другим опасным для жизни проблемам со здоровьем.

Сильно высокое кровяное давление может повредить кровеносные сосуды и органы тела, включая сердце, мозг, почки и глаза. Во время гипертонического криза сердце может быть не в состоянии эффективно перекачивать кровь.

Гипертонический криз требует неотложной медицинской помощи, поэтому стоит внимательно отнестись к симптомам.

По ловам кардиолога Серебрянского, признаками гипертонического криза могут быть пелена перед глазами, одышка, дурнота в голове, тяжесть.

«Может произойти носовое кровотечение, потому что если сосуды слабые, может произойти их разрыв. На фоне высокого давления может развиться отек легких с одышкой, кашлем, а также боли в сердце, перегрузка левого желудочка и левосердечная недостаточность», — добавил врач.

При резком повышении давления следует обратиться в скорую помощь, оставив входную дверь открытой на случай потери сознания.

Ранее мы писали о способе снизить давление без таблеток.

Новости,Видео,Юрий Серебрянский,
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