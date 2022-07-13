Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+31° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
2 часа назад

Медик назвала способ снизить давление без таблеток

Диана Товсепова

Головную боль, вызванную перенапряжением, поможет снять мята. Об этом рассказал в беседе с URA.RU врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Медик назвала способ снизить давление без таблеток
Фото: PxherePxhere

По словам специалиста, мята может заменить обезболивающие средства в борьбе с головной болью, вызванной перенапряжением.

«Происходит это за счет седативного эффекта, то есть растение успокаивает, и, как следствие, снимается мышечный спазм. При простуде мята может помочь только косвенно, за счет седативного эффекта. Противопоказание у мяты одно — индивидуальная непереносимость вследствие аллергии», — объяснил Алексей Калинчев.

Врач добавил, что мята может способствовать снижению давления.

«Мята снимает спазмы, соответственно способствует расширению сосудов. Если давление понижено, она может его еще больше снизить. Также растение обладает легкими антисептическими свойствами. Мята снижает утомляемость, нормализует функционирование нервной системы, помогает при бессоннице. Так как растение может снять возбудимость, вопрос, не будет ли она влиять на потенцию», — пояснил он.

Ранее мы писали о том, как цвет глаз влияет на болезни.

Народная медицина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители