Медик назвала способ снизить давление без таблеток

Головную боль, вызванную перенапряжением, поможет снять мята. Об этом рассказал в беседе с URA.RU врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.
По словам специалиста, мята может заменить обезболивающие средства в борьбе с головной болью, вызванной перенапряжением.
«Происходит это за счет седативного эффекта, то есть растение успокаивает, и, как следствие, снимается мышечный спазм. При простуде мята может помочь только косвенно, за счет седативного эффекта. Противопоказание у мяты одно — индивидуальная непереносимость вследствие аллергии», — объяснил Алексей Калинчев.
Врач добавил, что мята может способствовать снижению давления.
«Мята снимает спазмы, соответственно способствует расширению сосудов. Если давление понижено, она может его еще больше снизить. Также растение обладает легкими антисептическими свойствами. Мята снижает утомляемость, нормализует функционирование нервной системы, помогает при бессоннице. Так как растение может снять возбудимость, вопрос, не будет ли она влиять на потенцию», — пояснил он.
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