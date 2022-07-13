Медик назвала способ снизить давление без таблеток

«Мята снимает спазмы, соответственно способствует расширению сосудов. Если давление понижено, она может его еще больше снизить. Также растение обладает легкими антисептическими свойствами. Мята снижает утомляемость, нормализует функционирование нервной системы, помогает при бессоннице. Так как растение может снять возбудимость, вопрос, не будет ли она влиять на потенцию», — пояснил он.