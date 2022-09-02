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28 минут назад

Ученые: ставить будильник на повтор опасно для здоровья

Мира Маркина

Американские ученые из университета Нотр-Дам провели исследование, в котором приняли участие более двухсот человек. Предметом изучения стало то, как влияет на состояние здоровья человека тот факт, что он не просыпается после первого звонка будильника, а пользуется функцией повтора сигнала или несколько раз откладывает его.

Ученые: ставить будильник на повтор опасно для здоровья
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Группа ученых во главе с исследователем Стивеном Мэттингли обнаружили, что у тех людей, которые откладывают звонок будильника, наблюдается заметно более учащенное сердцебиение между сигналами. Это объясняется тем, что сон, который продолжается между сигналами к пробуждению, более тревожный по причине того, что человек боится проспать.

Вывод ученых неутешителен – те, кто не привык просыпаться по первому звонку, рискуют заработать смертельно опасные болезни из-за поверхностного сна между будильниками, сопровождающимся чувством тревоги.

Ранее "Рамблер" рассказывал о 7 признаках серьезных проблем со здоровьем.

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