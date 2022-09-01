Неизвестный вирус в убил двоих человек в Аргентине. Шестеро заражены

Органы здравоохранения провинции Тукуман на севере Аргентины распорядились о профилактической изоляции на семь дней в санатории Luz Médica, где было выявлено шесть случаев двусторонней пневмонии неизвестного происхождения , сообщили официальные источники страны.
31 августа министерство здравоохранения провинции уведомило о смерти уже второго пациента от неизвестного вируса.
«Это 45-летний пациент мужского пола с сопутствующими заболеваниями, который был госпитализирован в больницу 21 августа», — говорится в сообщении.
Во всех случаях была двусторонняя пневмония.
«Национальные и провинциальные органы здравоохранения совместно проводят расследование вспышки, которое включает отслеживание контактов заболевших и конкретные контрольные мероприятия в медицинском центре, где возникла вспышка», — сообщили в Минздраве.
По данным органов здравоохранения Аргентины, с 22 августа новых случаев не выявлено.
«Мы хотим успокоить население, так как ситуация находится под контролем. Пациенты госпитализированы, изолированы, и наши команды проводят строгий мониторинг в координации с больницами и санаториями, где они госпитализированы», — заявил министр здравоохранения Тукумана.
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