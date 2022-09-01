Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+28° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
25 минут назад

Неизвестный вирус в убил двоих человек в Аргентине. Шестеро заражены

Диана Товсепова

Органы здравоохранения провинции Тукуман на севере Аргентины распорядились о профилактической изоляции на семь дней в санатории Luz Médica, где было выявлено шесть случаев двусторонней пневмонии неизвестного происхождения , сообщили официальные источники страны.

Неизвестный вирус в убил двоих человек в Аргентине. Шестеро заражены
Фото:  Public Domain Pictures Public Domain Pictures

31 августа министерство здравоохранения провинции уведомило о смерти уже второго пациента от неизвестного вируса.

«Это 45-летний пациент мужского пола с сопутствующими заболеваниями, который был госпитализирован в больницу 21 августа», — говорится в сообщении.

Во всех случаях была двусторонняя пневмония.

«Национальные и провинциальные органы здравоохранения совместно проводят расследование вспышки, которое включает отслеживание контактов заболевших и конкретные контрольные мероприятия в медицинском центре, где возникла вспышка», — сообщили в Минздраве.

По данным органов здравоохранения Аргентины, с 22 августа новых случаев не выявлено.

«Мы хотим успокоить население, так как ситуация находится под контролем. Пациенты госпитализированы, изолированы, и наши команды проводят строгий мониторинг в координации с больницами и санаториями, где они госпитализированы», — заявил министр здравоохранения Тукумана.

Ранее мы писали о том, что коронавирус может серьезно навредить мозгом.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители