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45 минут назад

Названы три продукта, которые полезны для печени

Мария Каткова

Токсиколог Михаил Кутушов назвал три продукта, которые помогут печени и поспособствуют нормализации пищеварения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Токсиколог отметил, что хорошо справляются с больной печенью цитрусовые: лимон и грейпфрут. Он посоветовал добавлять их в воду. Кутушов назвал куркуму, которую можно добавлять в чай. Также в его списке продуктов для печени овощные смузи.

Наиболее опасным продуктам для этого органа он назвал сладкие напитки, так как из-за них на органе откладывается жир.

Ранее сообщалось, что россиянам назвали опасность гематогена.

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