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56 минут назад

Врач раскрыла неожиданную причину ухудшения слуха

Мария Каткова

Детский сурдолог Наталья Кичигина рассказала о неожиданных причинах, которые могут привести к ухудшению слуха. Об этом сообщает "Известия".

Врач раскрыла неожиданную причину ухудшения слуха
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как отметила сурдолог, к ухудшению слуха может привести прием определенных препаратов. Так, из-за токсичных препаратов может появиться тугоухость, чувствительность к звукам и шум в ушах.

К токсичным препаратам относятся запрещенные наркотические вещества и яд. Также на проблемы со слухом виляют ототоксичные медицинские препараты: различные виды антибиотиков, противоопухолевые препараты на основе платины, диуретики, амфомицины, макролиды и амфениколы.

Ранее сообщалось, что россиянам назвали опасность гематогена.

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