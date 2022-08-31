Врач раскрыла неожиданную причину ухудшения слуха

Детский сурдолог Наталья Кичигина рассказала о неожиданных причинах, которые могут привести к ухудшению слуха. Об этом сообщает "Известия".

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Как отметила сурдолог, к ухудшению слуха может привести прием определенных препаратов. Так, из-за токсичных препаратов может появиться тугоухость, чувствительность к звукам и шум в ушах.

К токсичным препаратам относятся запрещенные наркотические вещества и яд. Также на проблемы со слухом виляют ототоксичные медицинские препараты: различные виды антибиотиков, противоопухолевые препараты на основе платины, диуретики, амфомицины, макролиды и амфениколы.