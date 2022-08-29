Эндокринолог раскрыл смертельную опасность онемения ног

"Пациенты приезжают в клинику с красной опухшей ногой с воспаленной язвой на ней, инфекция распространяется быстро. Человек чувствует себя плохо, может развиться сепсис — а он грозит смертью, если не действовать быстро, а также ампутацией стопы или ноги".