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3 часа назад

Эндокринолог раскрыл смертельную опасность онемения ног

Мира Маркина

Эндокринолог Муштакур Рахман рассказал о летальной опасности онемения ног. В видеоролике, опубликованном на портале Health Shared, врач объяснил, что данный симптом должен серьезно насторожить пациентов с диабетом.

По словам медика, у диабетчиков может развиться диабетическая нейропатия — состояние, при котором высокий уровень сахара в крови повреждает нервную систему. Из-за потери чувствительности в ногах человек может не обратить внимание на развивающееся воспаление:

"Пациенты приезжают в клинику с красной опухшей ногой с воспаленной язвой на ней, инфекция распространяется быстро. Человек чувствует себя плохо, может развиться сепсис — а он грозит смертью, если не действовать быстро, а также ампутацией стопы или ноги".

Рахман подчеркнул – если при диагностированном диабете на ногах возникли язвы, они покраснели и распухли, а самочувствие ухудшается, важно незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что назван регион России, где дольше всего живут.

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