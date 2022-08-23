Врач назвала регион России, где дольше всего живут

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Любовь Мачехина рассказала, где в России дольше всего живут люди. Об этом она сообщила изданию "Газета.Ru".
По словам медика, дольше всего живут жители Северо-Кавказского региона. Средняя продолжительность жизни там, согласно данным Росстата, составляет 74 года. Больше всего долгожителей в Ингушетии. Средняя продолжительности жизни в республике - 80 лет.
"Тоже интересно: вроде бы Северный Кавказ достаточно сплоченный регион, республики не такие большие, все примерно одинаково расположены, но разница в 6 лет", — сказала Любовь Мачехина.
Как считает врач, причиной этому может быть комплекс климатических, географических и поведенческих факторов, например, пищевые привычки.
Эндокринолог отметила, что на данный момент генетики проводят исследования, чтобы выяснить, что общего у жителей Японии и горных жителей нашей страны, и есть ли какой-то механизм, который отвечает за продление жизни.