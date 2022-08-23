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1 час назад

Эндокринолог назвала регион России, где дольше всего живут

Анна Шутова

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Любовь Мачехина рассказала, где в России дольше всего живут люди. Об этом она сообщила изданию "Газета.Ru".

Врач назвала регион России, где дольше всего живут
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, дольше всего живут жители Северо-Кавказского региона. Средняя продолжительность жизни там, согласно данным Росстата, составляет 74 года. Больше всего долгожителей в Ингушетии. Средняя продолжительности жизни в республике - 80 лет.

"Тоже интересно: вроде бы Северный Кавказ достаточно сплоченный регион, республики не такие большие, все примерно одинаково расположены, но разница в 6 лет", — сказала Любовь Мачехина.

Как считает врач, причиной этому может быть комплекс климатических, географических и поведенческих факторов, например, пищевые привычки.

Эндокринолог отметила, что на данный момент генетики проводят исследования, чтобы выяснить, что общего у жителей Японии и горных жителей нашей страны, и есть ли какой-то механизм, который отвечает за продление жизни.

Ранее аллерголог рассказала, для кого особенно опасен смог.

Новости,Росстат,
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