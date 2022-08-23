Врач назвала регион России, где дольше всего живут

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Любовь Мачехина рассказала, где в России дольше всего живут люди. Об этом она сообщила изданию "Газета.Ru".

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По словам медика, дольше всего живут жители Северо-Кавказского региона. Средняя продолжительность жизни там, согласно данным Росстата, составляет 74 года. Больше всего долгожителей в Ингушетии. Средняя продолжительности жизни в республике - 80 лет.

"Тоже интересно: вроде бы Северный Кавказ достаточно сплоченный регион, республики не такие большие, все примерно одинаково расположены, но разница в 6 лет", — сказала Любовь Мачехина.

Как считает врач, причиной этому может быть комплекс климатических, географических и поведенческих факторов, например, пищевые привычки.