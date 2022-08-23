Аллерголог рассказала, для кого особенно опасен смог

Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Гаяне Керопян рассказала, для кого смог особенно опасен. Категории людей, находящихся в группе риска, медик назвала в беседе с изданием "Москва 24".
По словам врача, для здоровых людей смог менее опасен, так как дыхательный тракт человека имеет выстланные реснитчатым эпителием слизистые. При контакте с инородными частицами бронхи удаляют их, используя для этого чиханье и рефлекторный кашель.
Другое дело обстоит с больными людьми. Для пациентов с бронхолегочными заболеваниями смог особо опасен. Также он представляет угрозу детям и пожилым людям.
В группу риска входят:
Чем опасен смог?
"Смог – это две составляющие: сажа и угарный газ. Если говорить о саже, то она накапливается и при длительном воздействии обладает раздражающим действием на дыхательный тракт. А при более длительном воздействии может оказывать и канцерогенное действие. Другая составляющая – угарный газ, который, достигая определенной концентрации, блокирует перенос кислорода в организм и вызывает так называемую тканевую гипоксию. Что тоже очень вредно для организма и может проявляться в виде различных симптомов, таких как головная боль, общая слабость", - объяснила аллерголог-иммунолог.