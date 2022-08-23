Аллерголог рассказала, для кого особенно опасен смог

"Смог – это две составляющие: сажа и угарный газ. Если говорить о саже, то она накапливается и при длительном воздействии обладает раздражающим действием на дыхательный тракт. А при более длительном воздействии может оказывать и канцерогенное действие. Другая составляющая – угарный газ, который, достигая определенной концентрации, блокирует перенос кислорода в организм и вызывает так называемую тканевую гипоксию. Что тоже очень вредно для организма и может проявляться в виде различных симптомов, таких как головная боль, общая слабость", - объяснила аллерголог-иммунолог.