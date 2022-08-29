Врач раскрыла привычки, разрушающие почки

Терапевт Татьяна Романенко в беседе с изданием Москва 24 рассказала, какие привычки оказывают пагубное влияние на почки.

"Первая привычка – это наплевательское отношение к своему здоровью. Невылеченные зубы, неправильное поведение при ангине: например, стрептококк может привести к осложнению на почки, развитию какого-то воспалительного процесса",

– подчеркнула эксперт.

При отсутствии лечения нанести вред могут также заболевания мочеполовой системы, в числе которых простатит, воспаление придатков и мочевого пузыря. Помимо этого, опасность представляет бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов и анальгетиков.

В заключение, Романенко добавила, что также не стоит злоупотреблять поваренной солью. Избыток данного продукта в рационе способствует повышению давления и хронической болезнью почек.