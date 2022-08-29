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1 час назад

Эндокринолог предостерегла от неподходящего перекуса

Мира Маркина

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ и кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, какой перекус не так полезен, как о нем говорят. Свои мнением медик поделилась в беседе с радио Sputnik.

Эндокринолог предостерегла от неподходящего перекуса
Фото: unsplashunsplash

По словам Павловой, не стоит часто перекусывать орехами. Несмотря на то, что они содержат множество полезных микроэлементов, они также крайне калорийны – а это опасно для здоровья:

"Чтобы получить все необходимое из орехов — микроэлементы, растительные жиры и так далее, достаточно съесть буквально несколько штук. [...]. Перекус орехами — это калорийно, потому что у нас никто не ест по два орешка, все едят горсточками или чашечками. Если не перебирать калорий, то это мало по объему, а если нормальный объем — это перебор калорий и простой путь к ожирению".

Помимо этого, эксперт добавила, что из орехов почти не усваивается белок.

По мнению врача, идеальным перекусом будет йогурт с огурцом или яблоком. В первой половине дня Павлова посоветовала сочетать белковый продукт с фруктами, а во второй лучше отдавать предпочтение овощам.

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