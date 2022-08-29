Эндокринолог предостерегла от неподходящего перекуса

"Чтобы получить все необходимое из орехов — микроэлементы, растительные жиры и так далее, достаточно съесть буквально несколько штук. [...]. Перекус орехами — это калорийно, потому что у нас никто не ест по два орешка, все едят горсточками или чашечками. Если не перебирать калорий, то это мало по объему, а если нормальный объем — это перебор калорий и простой путь к ожирению".