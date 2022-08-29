Ученые: алкоголь необратимо меняет мозг

Ученые из Кельнского университета и университетов Мангейма и Гейдельберга провели исследование и выяснили, что даже однократное употребление спиртного оказывает необратимое влияние на мозг.

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Эксперты проводили эксперименты над плодовыми мушками и мышами, в ходе которых выяснилось, что небольшое количество алкоголя изменяет функционирование синапсов и митохондриальную динамику в клетках, что закладывает основу для алкогольной зависимости.