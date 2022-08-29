Ученые: алкоголь необратимо меняет мозг

Ученые из Кельнского университета и университетов Мангейма и Гейдельберга провели исследование и выяснили, что даже однократное употребление спиртного оказывает необратимое влияние на мозг.
Эксперты проводили эксперименты над плодовыми мушками и мышами, в ходе которых выяснилось, что небольшое количество алкоголя изменяет функционирование синапсов и митохондриальную динамику в клетках, что закладывает основу для алкогольной зависимости.
Так, и у мышей, и у плодовых мушек наблюдалось повышенное употребление алкоголя в более взрослом возрасте. Специалисты предположили, что аналогичная картина может наблюдаться и у людей.
Ранее "Рамблер" рассказывал, можно ли пить алкоголь при диабете.