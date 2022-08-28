Врач рассказала правду о влиянии молочных продуктов на организм

Врач-диетолог Александра Ноев заявила, что многие убеждения касаемо молочных продуктов не совсем верны, этим она поделилась с Мослентой.
Александра объяснила, что молочные продукты могут навредить пациентам с непереносимостью лактозы, а в остальных случаях в умеренных количествах они даже полезны для организма и иммунитета.
Что касается мифов о вреде казеина, содержащегося в молочных продуктах, доктор объяснила, что это и какое на самом деле он оказывает действие на организм:
«Это хорошо усваиваемый, но «медленный» белок. Его аминокислоты остаются в кровотоке длительное время — до семи часов. Таким образом организм может длительно использовать аминокислоты для восстановления и роста мышечной ткани».
В ответ на утверждения, что молоко является окисленным жиром, который "забивает" сосуды, Ноев рассказала, что ученые давно опровергли такое мнение, отметив, что, напротив, умеренное потребление молочных продуктов благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему.
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