Нарколог рассказал, как вылечить алкоголизм без врача

Психиатр-нарколог Юрий Сиволап рассказал, как можно вылечить алкоголизм без помощи врача. Однако он отметил, что такое случается крайне редко. Об этом сообщает "Газета.ru".
Нарколог отметил, что необходимо желание человека вылечиться. Тогда он сможет избавиться от зависимости даже без помощи врачей.
При этом эксперт отметил, что если человек не хочет перебарывать алкогольную зависимость, то ему не поможет даже специалист. В таком случае после окончания лечения пациент возвращается к прежнему образу жизни. Также случается такое, что у человека может быть слишком сильная зависимость, от которой пациент не в силах избавиться.
Сиволап отметил, что самым эффективным способом лечения алкоголизма будет сочетание медикаментов, психотерапии и помощи близких.
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