Нарколог рассказал, как вылечить алкоголизм без врача

Психиатр-нарколог Юрий Сиволап рассказал, как можно вылечить алкоголизм без помощи врача. Однако он отметил, что такое случается крайне редко. Об этом сообщает "Газета.ru".

При этом эксперт отметил, что если человек не хочет перебарывать алкогольную зависимость, то ему не поможет даже специалист. В таком случае после окончания лечения пациент возвращается к прежнему образу жизни. Также случается такое, что у человека может быть слишком сильная зависимость, от которой пациент не в силах избавиться.